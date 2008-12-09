Матч завершен
Барселона
Барселона
Сильвинью 59
Бускетс 84
2:3
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Гладкий 31
Гладкий 58
Фернандиньо 76
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Хоркера
Альберт Хоркера
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
59'
59'
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
84'
84'
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Кркич
Боян Кркич
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Анри
Тьерри Анри
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Срна
Дарио Срна
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
0
Гай
Алексей Гай
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
76'
76'
78
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Жадсон
Жадсон
67
0
Гладкий
Александр Гладкий
31'
58'
31', 58'
90
Запасные
0
Шуст
Богдан Шуст
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Шевчук
Вячеслав Шевчук
0
Езерский
Владимир Езерский
0
Адриано
Луис Адриано
0
Брандао
Брандао
0
Селезнев
Евгений Селезнев