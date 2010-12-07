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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Фонтас 51
Васкес 82
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2010, 22:45 МСК
7.12.2010, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
51'
51'
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Джонатан
Джонатан
63
0
Кркич
Боян Кркич
35
0
Жеффрен
Жеффрен
13
Запасные
0
Вальдес
Виктор Вальдес
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Бартра
Марк Бартра
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Васкес
Виктор Васкес
82'
0
Месси
Лионель Месси
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
74
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
62
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
66
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Касаев
Алан Касаев
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Натхо
Бибрас Натхо
0
Медведев
Алексей Медведев