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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Ибрагимович 48
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Рязанцев 3
Карадениз 74
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
81
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Педро
Педро
66
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
48'
48'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Максвелл
Максвелл
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Кркич
Боян Кркич
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
3'
3'
84
0
Семак
Сергей Семак
43
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
74'
74'
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Быстров
Петр Быстров
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Горбанец
Андрей Горбанец