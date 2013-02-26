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Кубок Испании
Барселона VS Реал
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Барселона - Реал: 26 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
1:3
Первый матч 1:1
Барселона - Реал: 26 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
Кубок Испании, 1/2 финала
Кубок Испании,
1/2 финала
Испания
26 февр. 2013, 22:59 МСК
26.02.2013, 22:59 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Барселона
1 : 3
Реал
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Барселона
1
Реал
3
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Реал
2
Барселона
0
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0
Реал
0
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:45
Реал
0 : 1
Барселона
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:45
Реал
0
Барселона
1
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Реал
0 : 3
Барселона
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Реал
0
Барселона
3
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:00
Барселона
1 : 1
Реал
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:00
Барселона
1
Реал
1
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
18:15
Барселона
5 : 1
Реал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
18:15
Барселона
5
Реал
1
06.05.2018
06 мая 2018
вс
21:45
Барселона
2 : 2
Реал
06.05.2018
06 мая 2018
вс
21:45
Барселона
2
Реал
2
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
15:00
Реал
0 : 3
Барселона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
15:00
Реал
0
Барселона
3
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
21:45
Реал
2 : 3
Барселона
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
21:45
Реал
2
Барселона
3
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:15
Барселона
1 : 1
Реал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:15
Барселона
1
Реал
1
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:30
Барселона
1 : 2
Реал
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:30
Барселона
1
Реал
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:15
Реал
0 : 4
Барселона
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:15
Реал
0
Барселона
4
22.03.2015
22 марта 2015
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Реал
22.03.2015
22 марта 2015
вс
23:00
Барселона
2
Реал
1
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:00
Реал
3 : 1
Барселона
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:00
Реал
3
Барселона
1
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
22:30
Барселона
1 : 2
Реал
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
22:30
Барселона
1
Реал
2
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:59
Реал
3 : 4
Барселона
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:59
Реал
3
Барселона
4
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
Барселона
2 : 1
Реал
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
Барселона
2
Реал
1
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Реал
2 : 1
Барселона
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Реал
2
Барселона
1
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:59
Барселона
1 : 3
Реал
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:59
Барселона
1
Реал
3
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