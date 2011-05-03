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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 54
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Марсело 64
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
3 мая 2011, 21:45 МСК
3.05.2011, 21:45 МСК
вторник
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Вилья
Давид Вилья
74
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Педро
Педро
54'
54'
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
64'
64'
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кака
Кака
61
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
56
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Начо
Начо
0
Озил
Месут Озил
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
0
Бензема
Карим Бензема