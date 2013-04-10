Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 70
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Пасторе 51
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
10 апр. 2013, 21:45 МСК
10.04.2013, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Адриано
Адриано
61
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Вилья
Давид Вилья
83
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Педро
Педро
70'
70'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
62
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Сонг
Александр Сонг
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Месси
Лионель Месси
0
Санчес
Алексис Санчес
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
88
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
51'
51'
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
82
0
Моура
Лукас Моура
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
80
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Арман
Сильвен Арман
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Шантом
Клеман Шантом
0
Гамейро
Кевин Гамейро