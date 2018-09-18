Барселона - ПСВ: 18 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
4:0

Барселона - ПСВ: 18 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
18 сент. 2018, 19:55 МСК
18.09.2018, 19:55 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
ПСВ
мин
38
Мвого
Ивон Мвого
4
Виргевер
Ник Виргевер
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
31
Макс
Филипп Макс
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
18
Росарио
Пабло Росарио
9
Мален
Дониелл Мален
10
Ихаттарен
Мохаммед Ихаттарен
37
Ледесма
Ричард Ледесма
29
Пироэ
Жоэль Пироэ
Запасные
13
Уннершталь
Ларс Уннершталь
-
28
Боскальи
Оливье Боскальи
-
33
Тезе
Джордан Тезе
-
6
Сангаре
Ибраим Сангаре
-
11
Файн
Адриан Файн
-
19
Гакпо
Коди Гакпо
-
21
Maxime Delanghe
Maxime Delanghe
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСВ
1 : 2
Барселона
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСВ
1
Барселона
2
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 19:55
Барселона
4 : 0
ПСВ
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 19:55
Барселона
4
ПСВ
0

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15