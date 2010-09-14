Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 22
Вилья 33
Месси 45
Педро 78
Алвес 90
5:1
Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Гову 20
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
14 сент. 2010, 21:45 МСК
14.09.2010, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
76
0
Алвес
Дани Алвес
90'
90'
90
0
Хави
Хави
79
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Педро
Педро
78'
78'
90
0
Вилья
Давид Вилья
33'
33'
70
0
Месси
Лионель Месси
22'
45'
22', 45'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Милито
Габриэль Милито
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Максвелл
Максвелл
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Кркич
Боян Кркич
Панатинаикос
мин
0
Цорвас
Александрос Цорвас
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Маринос
Стергиос Маринос
90
0
Лето
Себастьян Лето
81
0
Симао
Жуниор Симао
90
0
Жилберто
Силва Жилберто
90
0
Кацуранис
Константинос Кацуранис
64
0
Гову
Сидней Гову
20'
20'
71
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
Запасные
0
Карнезис
Орестис Карнезис
0
Саррьеги
Хосу Саррьеги
0
Иоаннидис
Георгиос Иоаннидис
0
Нинис
Сотирис Нинис
0
Карагунис
Георгиос Карагунис
0
Димуцос
Элини Димуцос
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия