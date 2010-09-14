Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 22
Вилья 33
Месси 45
Педро 78
Алвес 90
5:1
Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Гову 20
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2010, 21:45 МСК
14.09.2010, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
76
0
Алвес
Дани Алвес
90'
90'
90
0
Хави
Хави
79
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Педро
Педро
78'
78'
90
0
Вилья
Давид Вилья
33'
33'
70
0
Месси
Лионель Месси
22'
45'
22', 45'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Милито
Габриэль Милито
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Максвелл
Максвелл
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Кркич
Боян Кркич
Панатинаикос
мин
0
Цорвас
Александрос Цорвас
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Маринос
Стергиос Маринос
90
0
Лето
Себастьян Лето
81
0
Симао
Жуниор Симао
90
0
Жилберто
Силва Жилберто
90
0
Кацуранис
Константинос Кацуранис
64
0
Гову
Сидней Гову
20'
20'
71
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
Запасные
0
Карнезис
Орестис Карнезис
0
Саррьеги
Хосу Саррьеги
0
Иоаннидис
Георгиос Иоаннидис
0
Нинис
Сотирис Нинис
0
Карагунис
Георгиос Карагунис
0
Димуцос
Элини Димуцос
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия