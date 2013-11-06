Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 28
Бускетс 37
Месси 83
3:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пике 43
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2013, 22:45 МСК
6.11.2013, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
43'
43'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Неймар
Неймар
85
0
Бускетс
Серхио Бускетс
37'
37'
90
0
Хави
Хави
88
0
Иньеста
Андрес Иньеста
78
0
Санчес
Алексис Санчес
90
0
Месси
Лионель Месси
83'
28'
83'
28'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Тельо
Кристиан Тельо
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Поли
Андреа Поли
74
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Кака
Кака
84
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Робиньо
Робиньо
46
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
0
Бирса
Вальтер Бирса
0
Констан
Кевин Констан
0
Матри
Алессандро Матри
0
Балотелли
Марио Балотелли