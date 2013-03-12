Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 5
Месси 40
Вилья 55
Альба 90
4:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Милан
Милан
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
12 марта 2013, 22:45 МСК
12.03.2013, 22:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90'
90'
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
77
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Вилья
Давид Вилья
55'
55'
75
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Педро
Педро
83
0
Месси
Лионель Месси
5'
40'
5', 40'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Адриано
Адриано
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Сонг
Александр Сонг
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Констан
Кевин Констан
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
60
0
Фламини
Матье Фламини
75
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Ньянг
М'Байе Ньянг
60
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Ночерино
Антонио Ночерино
0
Робиньо
Робиньо
0
Кркич
Боян Кркич