Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 11
Месси 41
Иньеста 53
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Милан
Милан
Ночерино 32
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
3 апр. 2012, 21:45 МСК
3.04.2012, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
75
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
63
0
Иньеста
Андрес Иньеста
53'
53'
90
0
Куэнка
Исаак Куэнка
90
0
Месси
Лионель Месси
11'
41'
11', 41'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
61
0
Ночерино
Антонио Ночерино
32'
32'
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
69
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Йепес
Марио Йепес
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
0
Лопес
Макси Лопес
0
Пато
Пато