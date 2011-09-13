Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 36
Вилья 50
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Пато 1
Силва 90
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2011, 21:45 МСК
13.09.2011, 21:45 МСК
вторник
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
40
0
Кейта
Сейду Кейта
67
0
Вилья
Давид Вилья
50'
50'
84
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Педро
Педро
36'
36'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Адриано
Адриано
0
Максвелл
Максвелл
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90'
90'
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
33
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
78
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Кассано
Антонио Кассано
62
0
Пато
Пато
1'
1'
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Антонини
Лука Антонини
0
Йепес
Марио Йепес
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон