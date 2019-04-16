Барселона - Манчестер Юнайтед: 16 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
3:0
Первый матч 1:0

Барселона - Манчестер Юнайтед: 16 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
16 апр. 2019, 22:00 МСК
16.04.2019, 22:00 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
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Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

16.04.2019 16 апр. 2019 вт 22:00
Барселона
3 : 0
Манчестер Юнайтед
16.04.2019 16 апр. 2019 вт 22:00
Барселона
3
Манчестер Юнайтед
0
10.04.2019 10 апр. 2019 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Барселона
10.04.2019 10 апр. 2019 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
0
Барселона
1
28.05.2011 28 мая 2011 сб 21:45
Барселона
3 : 1
Манчестер Юнайтед
28.05.2011 28 мая 2011 сб 21:45
Барселона
3
Манчестер Юнайтед
1

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