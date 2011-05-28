Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 27
Месси 54
Вилья 69
3:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 34
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
28 мая 2011, 21:45 МСК
28.05.2011, 21:45 МСК
суббота
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
88
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Вилья
Давид Вилья
69'
69'
86
0
Месси
Лионель Месси
54'
54'
90
0
Педро
Педро
27'
27'
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Адриано
Адриано
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
0
Кркич
Боян Кркич
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Фабио
Фабио
69
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
77
0
Руни
Уэйн Руни
34'
34'
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Андерсон
Андерсон
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн