Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 67
Алвес 90
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Компани 88
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
12 марта 2014, 22:45 МСК
12.03.2014, 22:45 МСК
среда
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90'
90'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
86
0
Хави
Хави
90
0
Месси
Лионель Месси
67'
67'
90
0
Неймар
Неймар
78
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Бартра
Марк Бартра
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Санчес
Алексис Санчес
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Компани
Венсан Компани
88'
88'
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Сильва
Давид Сильва
71
0
Насри
Самир Насри
73
0
Агуэро
Серхио Агуэро
46
Запасные
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Боята
Дедрик Боята
0
Навас
Хесус Навас
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Джеко
Эдин Джеко
0
Негредо
Альваро Негредо