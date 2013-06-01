Барселона - Малага: 01 июня 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
4:1

Барселона - Малага: 01 июня 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 20:00 МСК
1.06.2013, 20:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Малага
мин
13
Прието
Андрес Прието
4
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Гонсалес
Диего Гонсалес
25
Ласен
Мехди Ласен
20
Кеко
Кеко
7
Итурра
Мануэль Итурра
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
24
Ролан
Диего Ролан
17
Саксесс
Исаак Саксесс
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Роберто
Роберто
-
21
Саму
Саму
-
19
Буэно
Альберто Буэно
-
12
Идейе
Браун Идейе
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
Малага
0 : 2
Барселона
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
Малага
0
Барселона
2
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
Барселона
2 : 0
Малага
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
Барселона
2
Малага
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:45
Малага
2 : 0
Барселона
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:45
Малага
2
Барселона
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:15
Барселона
0 : 0
Малага
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:15
Барселона
0
Малага
0
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Малага
1 : 2
Барселона
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Малага
1
Барселона
2
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:30
Барселона
1 : 0
Малага
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:30
Барселона
1
Малага
0
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Барселона
0 : 1
Малага
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Барселона
0
Малага
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:59
Малага
0 : 0
Барселона
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 22:59
Малага
0
Барселона
0
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 22:59
Барселона
3 : 0
Малага
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 22:59
Барселона
3
Малага
0
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Малага
0 : 1
Барселона
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Малага
0
Барселона
1
01.06.2013 01 июня 2013 сб 20:00
Барселона
4 : 1
Малага
01.06.2013 01 июня 2013 сб 20:00
Барселона
4
Малага
1
25.01.2013 25 янв. 2013 пт -:-
Малага
2 : 4
Барселона
25.01.2013 25 янв. 2013 пт -:-
Малага
2
Барселона
4
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 23:30
Барселона
2 : 2
Малага
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 23:30
Барселона
2
Малага
2
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:59
Малага
1 : 3
Барселона
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:59
Малага
1
Барселона
3
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
Барселона
4 : 1
Малага
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:00
Барселона
4
Малага
1
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 20:00
Малага
1 : 4
Барселона
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 20:00
Малага
1
Барселона
4
21.05.2011 21 мая 2011 сб 19:00
Малага
1 : 3
Барселона
21.05.2011 21 мая 2011 сб 19:00
Малага
1
Барселона
3
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 23:00
Барселона
4 : 1
Малага
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 23:00
Барселона
4
Малага
1
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 23:55
Барселона
2 : 1
Малага
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 23:55
Барселона
2
Малага
1
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 21:00
Малага
0 : 2
Барселона
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 21:00
Малага
0
Барселона
2

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
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11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
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Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
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1
#Жоан Лапорта
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Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
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11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15