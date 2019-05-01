Барселона - Ливерпуль: 01 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
3:0
Первый матч 0:4

Барселона - Ливерпуль: 01 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
1 мая 2019, 22:00 МСК
1.05.2019, 22:00 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
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Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

07.05.2019 07 мая 2019 вт 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Барселона
07.05.2019 07 мая 2019 вт 22:00
Ливерпуль
4
Барселона
0
01.05.2019 01 мая 2019 ср 22:00
Барселона
3 : 0
Ливерпуль
01.05.2019 01 мая 2019 ср 22:00
Барселона
3
Ливерпуль
0

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