Матч завершен
Барселона
Барселона
Анри 26
Анри 28
Месси 39
Это'О 43
Кейта 90
5:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Лион
Лион
Макун 44
Жуниньо 48
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
11 марта 2009, 22:45 МСК
11.03.2009, 22:45 МСК
среда
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Анри
Тьерри Анри
26'
28'
26', 28'
75
0
Это'О
Самуэль Это'О
43'
43'
87
0
Месси
Лионель Месси
39'
39'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Кейта
Сейду Кейта
90'
0
Глеб
Александр Глеб
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Кркич
Боян Кркич
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Клер
Франсуа Клер
46
0
Эдерсон
Эдерсон
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
44'
44'
90
0
Жуниньо
Жуниньо
48'
48'
90
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Бодмер
Матье Бодмер
0
Мунье
Антони Мунье
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Тафе
Яннис Тафе