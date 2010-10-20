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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 17
Месси 90
2:0
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2010, 21:45 МСК
20.10.2010, 21:45 МСК
среда
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
89
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Максвелл
Максвелл
74
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
17'
90'
17', 90'
90
0
Вилья
Давид Вилья
73
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Адриано
Адриано
0
Хави
Хави
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Педро
Педро
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Кркич
Боян Кркич
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Вендт
Оскар Вендт
88
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Клаудемир
Клаудемир
90
0
Вингаард
Мартин Вингаард
62
0
Сантин
Сезар Сантин
77
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Кристенсен
Ким Кристенсен
0
Ларссон
Петер Ларссон
0
Альбрехтсен
Якоб Альбрехтсен
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
0
Делэни
Томас Делэни
0
Зохоре
Кеннет Зохоре