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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 84
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Интер
Милан
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
28 апр. 2010, 21:45 МСК
28.04.2010, 21:45 МСК
среда
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Милито
Габриэль Милито
46
0
Пике
Жерар Пике
84'
84'
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
64
0
Педро
Педро
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
63
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
67
0
Это'О
Самуэль Это'О
86
0
Милито
Диего Милито
81
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Марига
Макдональд Марига
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Арнаутович
Марко Арнаутович