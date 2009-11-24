Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 10
Педро 25
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
10'
10'
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Анри
Тьерри Анри
90
0
Педро
Педро
25'
25'
85
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Джонатан
Джонатан
0
Месси
Лионель Месси
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
0
Кркич
Боян Кркич
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
46
0
Станкович
Деян Станкович
68
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
80
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Балотелли
Марио Балотелли