Барселона - Хетафе: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Барселона
Барселона
-:-

Барселона - Хетафе: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
21 апр. 2021, -:- МСК
21.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Хетафе
1 : 0
Барселона
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Хетафе
1
Барселона
0
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 18:00
Барселона
2
Хетафе
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Хетафе
0 : 2
Барселона
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Хетафе
0
Барселона
2
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Барселона
2 : 0
Хетафе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Барселона
2
Хетафе
0
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 22:45
Хетафе
1 : 2
Барселона
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 22:45
Хетафе
1
Барселона
2
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 18:15
Барселона
0 : 0
Хетафе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 18:15
Барселона
0
Хетафе
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:15
Хетафе
1
Барселона
2
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
Барселона
6
Хетафе
0
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:30
Хетафе
0 : 2
Барселона
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:30
Хетафе
0
Барселона
2
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:00
Барселона
6
Хетафе
0
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Хетафе
0 : 0
Барселона
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Хетафе
0
Барселона
0
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Барселона
2 : 2
Хетафе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Барселона
2
Хетафе
2
17.01.2014 17 янв. 2014 пт -:-
Хетафе
0 : 2
Барселона
17.01.2014 17 янв. 2014 пт -:-
Хетафе
0
Барселона
2
09.01.2014 09 янв. 2014 чт -:-
Барселона
4 : 0
Хетафе
09.01.2014 09 янв. 2014 чт -:-
Барселона
4
Хетафе
0
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Хетафе
2 : 5
Барселона
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Хетафе
2
Барселона
5
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:00
Барселона
6 : 1
Хетафе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:00
Барселона
6
Хетафе
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:00
Хетафе
1 : 4
Барселона
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:00
Хетафе
1
Барселона
4
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
Барселона
4 : 0
Хетафе
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
Барселона
4
Хетафе
0
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс -:-
Хетафе
1 : 0
Барселона
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс -:-
Хетафе
1
Барселона
0
19.03.2011 19 марта 2011 сб 22:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 22:00
Барселона
2
Хетафе
1

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
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Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
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#Жоан Лапорта
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11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15