Барселона - Эспаньол: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
4:0

Барселона - Эспаньол: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
6 янв. 2013, 21:00 МСК
6.01.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

08.07.2020 08 июля 2020 ср 23:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
08.07.2020 08 июля 2020 ср 23:00
Барселона
1
Эспаньол
0
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 23:00
Эспаньол
2
Барселона
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:15
Барселона
2 : 0
Эспаньол
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:15
Барселона
2
Эспаньол
0
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Эспаньол
0 : 4
Барселона
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Эспаньол
0
Барселона
4
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 18:15
Эспаньол
1 : 1
Барселона
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 18:15
Эспаньол
1
Барселона
1
25.01.2018 25 янв. 2018 чт 23:30
Барселона
2 : 0
Эспаньол
25.01.2018 25 янв. 2018 чт 23:30
Барселона
2
Эспаньол
0
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
Эспаньол
1 : 0
Барселона
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
Эспаньол
1
Барселона
0
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:45
Барселона
5 : 0
Эспаньол
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:45
Барселона
5
Эспаньол
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:45
Эспаньол
0 : 3
Барселона
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:45
Эспаньол
0
Барселона
3
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Барселона
4 : 1
Эспаньол
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Барселона
4
Эспаньол
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Барселона
5 : 0
Эспаньол
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Барселона
5
Эспаньол
0
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Эспаньол
0
Барселона
2
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 22:30
Барселона
4 : 1
Эспаньол
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 22:30
Барселона
4
Эспаньол
1
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Эспаньол
0 : 0
Барселона
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Эспаньол
0
Барселона
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Эспаньол
0
Барселона
2
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Барселона
5 : 1
Эспаньол
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Барселона
5
Эспаньол
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Эспаньол
0 : 1
Барселона
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Эспаньол
0
Барселона
1
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:59
Барселона
1 : 0
Эспаньол
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт 22:59
Барселона
1
Эспаньол
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Эспаньол
0
Барселона
2
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 21:00
Барселона
4 : 0
Эспаньол
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 21:00
Барселона
4
Эспаньол
0

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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
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11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
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1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
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Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15