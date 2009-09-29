Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 26
Педро 77
2:0
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Туре
Яя Туре
71
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
46
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
85
0
Месси
Лионель Месси
26'
26'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Педро
Педро
77'
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Ассулин
Гай Ассулин
Динамо
мин
0
Шовковский
Александр Шовковский
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
75
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Юссуф
Юссуф
46
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Шевченко
Андрей Шевченко
90
0
Гусев
Олег Гусев
86
0
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
0
Богуш
Станислав Богуш
0
Михалик
Тарас Михалик
0
Диакате
Папе Диакате
0
Бетао
Бетао
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Нинкович
Милош Нинкович
0
Кравец
Артем Кравец