Матч завершен
Барселона
Барселона
Бускетс 35
Иньеста 43
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Челси
Лондон
Рамирес 45
Торрес 90
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
24 апр. 2012, 21:45 МСК
24.04.2012, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
26
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
43'
43'
90
0
Хави
Хави
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
35'
35'
90
0
Куэнка
Исаак Куэнка
67
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
74
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Алвес
Дани Алвес
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Тельо
Кристиан Тельо
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
13
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Мата
Хуан Мата
58
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Рамирес
Рамирес
45'
45'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
80
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Босингва
Жозе Босингва
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Торрес
Фернандо Торрес
90'
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж