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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Барселона
Барселона
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
28 апр. 2009, 21:45 МСК
28.04.2009, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
53
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Анри
Тьерри Анри
88
0
Это'О
Самуэль Это'О
83
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Хоркера
Альберт Хоркера
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Глеб
Александр Глеб
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Кркич
Боян Кркич
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
73
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Стох
Мирослав Стох
0
Анелька
Николя Анелька
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто