Матч завершен
Барселона
Барселона
0:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
5 дек. 2012, 22:45 МСК
5.12.2012, 22:45 МСК
среда
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Планас
Карлес Планас
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Адриано
Адриано
66
0
Монтойя
Мартин Монтойя
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Роберто
Серхи Роберто
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
0
Рафинья
Рафинья
58
0
Тельо
Кристиан Тельо
78
Запасные
0
Вальдес
Виктор Вальдес
0
Пике
Жерар Пике
0
Гомес
Серхи Гомес
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Джонатан
Джонатан
0
Месси
Лионель Месси
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Нолито
Нолито
63
0
Гомеш
Андре Гомеш
90
0
Лима
Лима
74
0
Родриго
Родриго
74
0
Джон
Ола Джон
90
Запасные
0
Лопеш
Паулу Лопеш
0
Жардел
Жардел
0
Алмейда
Андре Алмейда
0
Луизиньо
Луизиньо
0
Гайтан
Николас Гайтан
0
Сезар
Бруно Сезар
0
Кардосо
Оскар Кардосо