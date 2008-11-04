Матч завершен
Барселона
Барселона
1:1
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2008, 22:45 МСК
4.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Александру Дан Тудор
Александру Дан Тудор
Главный Судья
Составы