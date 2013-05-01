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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Барселона
Барселона
0:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 49
Пике 72
Мюллер 76
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
1 мая 2013, 21:45 МСК
1.05.2013, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
72'
72'
90
0
Бартра
Марк Бартра
87
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
65
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Хави
Хави
55
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Педро
Педро
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Джонатан
Джонатан
0
Месси
Лионель Месси
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Лам
Филипп Лам
77
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
66
0
Мартинес
Хави Мартинес
74
0
Мюллер
Томас Мюллер
76'
76'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
49'
49'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Данте
Данте
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Густаво
Луис Густаво
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес