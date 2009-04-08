Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 9
Это'О 13
Месси 38
Анри 43
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
8 апр. 2009, 21:45 МСК
8.04.2009, 21:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Туре
Яя Туре
81
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Анри
Тьерри Анри
43'
43'
74
0
Это'О
Самуэль Это'О
13'
13'
89
0
Месси
Лионель Месси
9'
38'
9', 38'
90
Запасные
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Кркич
Боян Кркич
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Брено
Брено
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Зе Роберто
Зе Роберто
77
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Тони
Лука Тони
90
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
46
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
0
Лам
Филипп Лам
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Соса
Хосе Соса
0
Подольски
Лукас Подольски