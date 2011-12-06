Матч завершен
Барселона
Барселона
Роберто 35
Монтойя 60
Педро 63
Педро 88
4:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
6 дек. 2011, 22:45 МСК
6.12.2011, 22:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Монтойя
Мартин Монтойя
60'
60'
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
90
0
Рафинья
Рафинья
69
0
Роберто
Серхи Роберто
35'
35'
79
0
Джонатан
Джонатан
58
0
Педро
Педро
63'
88'
63'
88'
90
0
Куэнка
Исаак Куэнка
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Пике
Жерар Пике
0
Муниеса
Марк Муниеса
0
Гомес
Серхи Гомес
0
Кико
Кико
0
Риверола
Марти Риверола
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
БАТЭ
мин
0
Гутор
Александр Гутор
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Симич
Марко Симич
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Бага
Дмитрий Бага
90
0
Брессан
Ренан Брессан
77
0
Володько
Александр Володько
90
0
Павлов
Александр Павлов
65
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
67
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Чесновский
Павел Чесновский
0
Радьков
Артем Радьков
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Рудик
Филипп Рудик
0
Олехнович
Эдгар Олехнович
0
Гордейчук
Михаил Гордейчук
0
Кежман
Матея Кежман