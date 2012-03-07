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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 25
Месси 42
Месси 50
Тельо 55
Месси 58
Тельо 62
Месси 84
7:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
7 марта 2012, 22:45 МСК
7.03.2012, 22:45 МСК
среда
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
63
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
53
0
Иньеста
Андрес Иньеста
53
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Месси
Лионель Месси
25'
42'
50'
58'
84'
25', 42', 50', 58', 84'
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Муниеса
Марк Муниеса
0
Бартра
Марк Бартра
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Куэнка
Исаак Куэнка
0
Тельо
Кристиан Тельо
55', 62'
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Бендер
Ларс Бендер
55
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
67
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
55
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Шюррле
Андре Шюррле
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Ценга
Эрик Ценга
0
Беллараби
Карим Беллараби
90'