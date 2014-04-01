Матч завершен
Барселона
Барселона
Неймар 71
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Диего 56
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
1 апр. 2014, 21:45 МСК
1.04.2014, 21:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пике
Жерар Пике
12
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Неймар
Неймар
71'
71'
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
68
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Адриано
Адриано
0
Бартра
Марк Бартра
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Санчес
Алексис Санчес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Коке
Коке
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Вилья
Давид Вилья
70
0
Туран
Арда Туран
77
0
Коста
Диего Коста
30
Запасные
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
0
Соса
Хосе Соса
0
Диего
Диего
56'
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес