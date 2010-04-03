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Барселона VS Атлетик
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Барселона - Атлетик: 03 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
4:1
Барселона - Атлетик: 03 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2010, 21:00 МСК
3.04.2010, 21:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2
Атлетик
1
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2 : 3
Атлетик
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2
Атлетик
3
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Атлетик
2
Барселона
3
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
Барселона
1
Атлетик
0
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
23:00
Атлетик
1
Барселона
0
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
Атлетик
1
Барселона
0
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:45
Атлетик
0 : 0
Барселона
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:45
Атлетик
0
Барселона
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:15
Барселона
1 : 1
Атлетик
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:15
Барселона
1
Атлетик
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
18:15
Барселона
2 : 0
Атлетик
18.03.2018
18 марта 2018
вс
18:15
Барселона
2
Атлетик
0
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:45
Атлетик
0 : 2
Барселона
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:45
Атлетик
0
Барселона
2
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:15
Барселона
3 : 0
Атлетик
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:15
Барселона
3
Атлетик
0
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
23:15
Барселона
3 : 1
Атлетик
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
23:15
Барселона
3
Атлетик
1
05.01.2017
05 янв. 2017
чт
23:15
Атлетик
2 : 1
Барселона
05.01.2017
05 янв. 2017
чт
23:15
Атлетик
2
Барселона
1
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:15
Атлетик
0 : 1
Барселона
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:15
Атлетик
0
Барселона
1
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
23:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
23:30
Барселона
3
Атлетик
1
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
Атлетик
1 : 2
Барселона
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
Атлетик
1
Барселона
2
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:30
Барселона
6 : 0
Атлетик
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:30
Барселона
6
Атлетик
0
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:30
Атлетик
0 : 1
Барселона
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:30
Атлетик
0
Барселона
1
30.05.2015
30 мая 2015
сб
22:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
30.05.2015
30 мая 2015
сб
22:30
Барселона
3
Атлетик
1
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Атлетик
2 : 5
Барселона
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
23:00
Атлетик
2
Барселона
5
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Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
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Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
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Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15