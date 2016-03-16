Барселона - Арсенал: 16 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
3:1
Первый матч 2:0

Барселона - Арсенал: 16 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
16 марта 2016, 22:45 МСК
16.03.2016, 22:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

16.03.2016 16 марта 2016 ср 22:45
Барселона
3 : 1
Арсенал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 22:45
Барселона
3
Арсенал
1
23.02.2016 23 февр. 2016 вт 22:45
Арсенал
0 : 2
Барселона
23.02.2016 23 февр. 2016 вт 22:45
Арсенал
0
Барселона
2
08.03.2011 08 марта 2011 вт 22:45
Барселона
3 : 1
Арсенал
08.03.2011 08 марта 2011 вт 22:45
Барселона
3
Арсенал
1
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 22:45
Арсенал
2 : 1
Барселона
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 22:45
Арсенал
2
Барселона
1
06.04.2010 06 апр. 2010 вт 21:45
Барселона
4 : 1
Арсенал
06.04.2010 06 апр. 2010 вт 21:45
Барселона
4
Арсенал
1
31.03.2010 31 марта 2010 ср 21:45
Арсенал
2 : 2
Барселона
31.03.2010 31 марта 2010 ср 21:45
Арсенал
2
Барселона
2

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
#Арсенал
11 марта, 15:29
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52