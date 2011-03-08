Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 45
Хави 69
Месси 71
3:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бускетс 53
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
8 марта 2011, 22:45 МСК
8.03.2011, 22:45 МСК
вторник
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
53'
53'
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
69'
69'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
88
0
Вилья
Давид Вилья
82
0
Месси
Лионель Месси
45'
71'
45'
71'
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Милито
Габриэль Милито
0
Максвелл
Максвелл
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
0
Кркич
Боян Кркич
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
19
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Уилшир
Джек Уилшир
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78
0
Росицки
Томаш Росицки
74
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Шамах
Маруан Шамах