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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 22
Месси 38
Месси 42
Месси 88
4:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 20
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
6 апр. 2010, 21:45 МСК
6.04.2010, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
54
0
Маркес
Рафаэль Маркес
90
0
Милито
Габриэль Милито
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Кркич
Боян Кркич
56
0
Месси
Лионель Месси
22'
38'
42'
88'
22', 38', 42', 88'
90
0
Педро
Педро
85
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Туре
Яя Туре
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Анри
Тьерри Анри
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
63
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Росицки
Томаш Росицки
73
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
20'
20'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Траоре
Арман Траоре
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эдуардо
Эдуардо