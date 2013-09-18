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Хоккей
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 22
Месси 55
Пике 69
Месси 75
4:0
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2013, 21:45 МСК
18.09.2013, 21:45 МСК
среда
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
69'
69'
80
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Неймар
Неймар
72
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
72
0
Месси
Лионель Месси
22'
55'
75'
22', 55', 75'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Хави
Хави
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Тельо
Кристиан Тельо
Аякс
мин
0
Дуарте
Лерин Дуарте
90
0
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
73
0
Блинд
Дейли Блинд
78
0
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
0
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
0
Денсвил
Стефано Денсвил
90
0
Де Йонг
Сим Де Йонг
59
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Кркич
Боян Кркич
90
0
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
Запасные
0
Силлессен
Яспер Силлессен
0
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
0
Шоне
Лассе Шоне
0
Сереро
Тхулани Сереро
0
Хусен
Дэнни Хусен
0
Сана
Тобиас Сана
0
Фишер
Виктор Фишер