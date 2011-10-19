Матч завершен
Барселона
Барселона
Иньеста 10
Вилья 82
2:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
19 окт. 2011, 21:45 МСК
19.10.2011, 21:45 МСК
среда
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
10'
10'
85
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Вилья
Давид Вилья
82'
82'
88
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Куэнка
Исаак Куэнка
Виктория
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Чишовски
Мариан Чишовски
90
0
Лимберски
Давид Лимберски
90
0
Быстронь
Давид Быстронь
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
75
0
Хорват
Павел Хорват
90
0
Петржела
Милан Петржела
86
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Коларж
Даниэль Коларж
90
0
Бакош
Марек Бакош
58
Запасные
0
Павлик
Роман Павлик
0
Трапп
Петр Трапп
0
Шевински
Франтишек Шевински
0
Ржезник
Радим Ржезник
0
Дарида
Владимир Дарида
0
Филло
Мартин Филло
0
Дуриш
Михал Дуриш