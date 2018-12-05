Барселона - Леонеса: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
4:1
Первый матч 1:0

Барселона - Леонеса: 05 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Леонеса
Леон
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
5 дек. 2018, 23:30 МСК
5.12.2018, 23:30 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Леонеса
мин
5
Монтес
Эрик Монтес

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Барселона
4 : 1
Леонеса
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:30
Барселона
4
Леонеса
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 23:30
Леонеса
0 : 1
Барселона
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 23:30
Леонеса
0
Барселона
1
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 23:55
Барселона
5 : 0
Леонеса
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 23:55
Барселона
5
Леонеса
0
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 23:55
Леонеса
0 : 2
Барселона
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 23:55
Леонеса
0
Барселона
2

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1
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11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
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11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
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