Барселона - Райо Вальекано: 19 января 2022 смотреть онлайн

Барселона
Барселона
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Барселона - Райо Вальекано: 19 января 2022 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
19 янв. 2022, -:- МСК
19.01.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Барселона
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
2
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
Барселона
3
Райо Вальекано
1
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Барселона
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
Райо Вальекано
2
Барселона
3
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
Райо Вальекано
1 : 5
Барселона
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
5
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:30
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:30
Барселона
5
Райо Вальекано
2
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:00
Барселона
6 : 1
Райо Вальекано
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:00
Барселона
6
Райо Вальекано
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:00
Райо Вальекано
0
Барселона
2
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Барселона
6 : 0
Райо Вальекано
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Барселона
6
Райо Вальекано
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Райо Вальекано
0 : 4
Барселона
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Райо Вальекано
0
Барселона
4
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Барселона
3
Райо Вальекано
1
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 22:59
Райо Вальекано
0 : 5
Барселона
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 22:59
Райо Вальекано
0
Барселона
5
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0 : 7
Барселона
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:30
Райо Вальекано
0
Барселона
7
29.11.2011 29 нояб. 2011 вт 22:59
Барселона
4 : 0
Райо Вальекано
29.11.2011 29 нояб. 2011 вт 22:59
Барселона
4
Райо Вальекано
0

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