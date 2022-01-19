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Примера
Барселона VS Райо Вальекано
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Барселона - Райо Вальекано: 19 января 2022 смотреть онлайн
Барселона
Барселона
-:-
Барселона - Райо Вальекано: 19 января 2022 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
19 янв. 2022, -:- МСК
19.01.2022, -:- МСК
среда
Составы
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Барселона
мин
13
Нето
Нето
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
4
Араухо
Рональд Араухо
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
27
Мориба
Илаш Мориба
11
Дембеле
Усман Дембеле
7
Гризманн
Антуан Гризманн
17
Тринкау
Тринкау
Запасные
36
Тенас
Арнау Тенас
-
26
Пенья
Иньяки Пенья
-
3
Пике
Жерар Пике
-
18
Альба
Жорди Альба
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
29
де ла Фуэнте
Конрад де ла Фуэнте
-
Главный тренер
Рональд Куман
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Прошлые матчи
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Барселона
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
2
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:30
Барселона
3
Райо Вальекано
1
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Барселона
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Райо Вальекано
2
Барселона
3
03.03.2016
03 марта 2016
чт
23:00
Райо Вальекано
1 : 5
Барселона
03.03.2016
03 марта 2016
чт
23:00
Райо Вальекано
1
Барселона
5
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:30
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:30
Барселона
5
Райо Вальекано
2
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:00
Барселона
6 : 1
Райо Вальекано
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:00
Барселона
6
Райо Вальекано
1
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:00
Райо Вальекано
0
Барселона
2
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Барселона
6 : 0
Райо Вальекано
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Барселона
6
Райо Вальекано
0
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
Райо Вальекано
0 : 4
Барселона
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
Райо Вальекано
0
Барселона
4
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
Барселона
3
Райо Вальекано
1
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
22:59
Райо Вальекано
0 : 5
Барселона
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
22:59
Райо Вальекано
0
Барселона
5
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
22:30
Райо Вальекано
0 : 7
Барселона
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
22:30
Райо Вальекано
0
Барселона
7
29.11.2011
29 нояб. 2011
вт
22:59
Барселона
4 : 0
Райо Вальекано
29.11.2011
29 нояб. 2011
вт
22:59
Барселона
4
Райо Вальекано
0
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