Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 28
1:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
21
Адриано
Адриано
90
3
Пике
Жерар Пике
28'
28'
90
15
Бартра
Марк Бартра
90
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
90
6
Хави
Хави
61
20
Роберто
Серхи Роберто
79
26
Сампер
Серхи Сампер
90
10
Месси
Лионель Месси
90
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
68
Запасные
13
Браво
Клаудио Браво
24
Матье
Жереми Матье
16
Дуглас
Дуглас
8
Иньеста
Андрес Иньеста
4
Ракитич
Иван Ракитич
12
Рафинья
Рафинья
28
Рамирес
Сандро Рамирес
АПОЭЛ
мин
9
Шеридан
Киллиан Шеридан
75
78
Пардо
Урко Пардо
90
3
Гильерме
Жоао Гильерме
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
90
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
90
8
Гомеш
Тиагу Гомеш
61
30
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
79
Запасные
22
Хиотис
Дионисиос Хиотис
73
Кака
Кака
21
Мандука
Густаво Мандука
11
Александру
Нектариос Александру
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
4
Артиматас
Костакис Артиматас
79
Джеббур
Рафик Джеббур