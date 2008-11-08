Матч завершен
Барнет
Лондон
1:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Рочдейл
Рочдейл
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
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