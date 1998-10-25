Матч завершен
Балтика
Калининград
3:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
24 окт. 1998, 23:00 МСК
24.10.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы