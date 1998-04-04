Балтика - Жемчужина: 03 апреля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
2:1

Балтика - Жемчужина: 03 апреля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
3 апр. 1998, 23:00 МСК
3.04.1998, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Жемчужина
2 : 1
Балтика
21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Жемчужина
2
Балтика
1
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Балтика
2 : 1
Жемчужина
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Балтика
2
Жемчужина
1
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
Балтика
2 : 1
Жемчужина
22.08.1997 22 авг. 1997 пт 23:00
Балтика
2
Жемчужина
1
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Балтика
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Жемчужина
0
Балтика
0
06.09.1996 06 сент. 1996 пт 23:00
Жемчужина
2 : 1
Балтика
06.09.1996 06 сент. 1996 пт 23:00
Жемчужина
2
Балтика
1
26.04.1996 26 апр. 1996 пт 23:00
Балтика
2 : 0
Жемчужина
26.04.1996 26 апр. 1996 пт 23:00
Балтика
2
Жемчужина
0

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