Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
2 сент. 1997, 23:00 МСК
2.09.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы