Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 мая 1997, 23:00 МСК
16.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы