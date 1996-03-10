Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
10 марта 1996, -:- МСК
10.03.1996, -:- МСК
воскресенье
Составы