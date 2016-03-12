Балтика - Сокол: 12 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0

Балтика - Сокол: 12 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 17:00 МСК
12.03.2016, 17:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
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Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Балтика
1 : 0
Сокол
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Балтика
1
Сокол
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Сокол
1 : 0
Балтика
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Сокол
1
Балтика
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Балтика
0
Сокол
0
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
1
Балтика
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:00
Балтика
1 : 1
Сокол
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:00
Балтика
1
Сокол
1
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сокол
1
Балтика
1

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