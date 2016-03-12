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Балтика VS Сокол
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Балтика - Сокол: 12 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Балтика - Сокол: 12 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 25 тур
ФНЛ,
25 тур
Россия
12 марта 2016, 17:00 МСК
12.03.2016, 17:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Балтика
1 : 0
Сокол
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Балтика
1
Сокол
0
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 0
Балтика
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Сокол
1
Балтика
0
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Балтика
0
Сокол
0
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
1
Балтика
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
Балтика
1 : 1
Сокол
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
Балтика
1
Сокол
1
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1
Балтика
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25