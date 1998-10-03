Матч завершен
Балтика
Калининград
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
2 окт. 1998, 23:00 МСК
2.10.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы